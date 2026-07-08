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Dalla Turchia sono sicuri: “Offerta ufficiale della Fiorentina per Oulai”

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Christ Inao Oulai rimane sempre più al centro del mercato viola. Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sulla trattativa
Redazione VN

Christ Inao Oulai rimane sempre più al centro del mercato viola. Nonostante la forte smentita da parte del club per vie informali, il calciatore sembra essere un obiettivo per Fabio Paratici.

A confermarlo è il noto giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu che, sul proprio profilo X, parla di un'offerta ufficiale da parte del club viola per il centrocampista del Trabzonspor. 

Adesso ci sarà da capire il valore di questa offerta, con la Fiorentina che non sembra intenzionata a spendere una cifra superiore ai 20 milioni di euro. 

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