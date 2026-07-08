La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni e, secondo La Repubblica, nelle ultime settimane avrebbe chiesto informazioni su Manuel Lazzari, in uscita dalla Lazio.
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Dodò via? Paratici si muove: sondaggi per un giocatore della Lazio
La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni e, secondo La Repubblica, nelle ultime settimane avrebbe chiesto informazioni su Manuel Lazzari
Il laterale biancoceleste, reduce da una stagione complicata tra infortuni e prestazioni altalenanti, piace anche al Monza, che avrebbe già avviato i primi contatti.
Lazzari è legato alla Lazio fino al 2027, ma il club romano è disposto a valutarne la cessione, senza però fare sconti sul prezzo del cartellino.
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