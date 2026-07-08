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Dodò via? Paratici si muove: sondaggi per un giocatore della Lazio

Dodò via? Paratici si muove: sondaggi per un giocatore della Lazio - immagine 1
La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni e, secondo La Repubblica, nelle ultime settimane avrebbe chiesto informazioni su Manuel Lazzari
Redazione VN

La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni e, secondo La Repubblica, nelle ultime settimane avrebbe chiesto informazioni su Manuel Lazzari, in uscita dalla Lazio.

Il laterale biancoceleste, reduce da una stagione complicata tra infortuni e prestazioni altalenanti, piace anche al Monza, che avrebbe già avviato i primi contatti.

Lazzari è legato alla Lazio fino al 2027, ma il club romano è disposto a valutarne la cessione, senza però fare sconti sul prezzo del cartellino.

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