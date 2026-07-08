Koleosho non è il solo. Gazzetta: “La strategia della Fiorentina per Bakayoko”

La Fiorentina è alla ricerca di esterni e Koleosho non è l'unico nome sulla lista di Paratici

Redazione VN 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 11:20)

La Fiorentina è alla ricerca di esterni e Koleosho non è l'unico nome sulla lista di Paratici, considerando che la società viola non andrà oltre agli 11 milioni offerti e non parteciperà ad aste. La speranza è che sia proprio il giocatore a spingere per venire in Italia.

Johan Bakayoko, ala destra mancina in uscita dal Lipsia, piace ai viola: veloce, tecnico, abile nell'uno contro uno e con un discreto senso del gol. Ma il costo di 20 milioni è alto e la Fiorentina potrebbe tentare il club tedesco con con un prestito con diritto condizionato.

Si seguono anche Matteo Cancellieri, della Lazio, e Isak Bjerkebo, esterno sinistro svedese del Sirius. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.