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La Gazzetta dello Sport

Koleosho non è il solo. Gazzetta: “La strategia della Fiorentina per Bakayoko”

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La Fiorentina è alla ricerca di esterni e Koleosho non è l'unico nome sulla lista di Paratici
Redazione VN

La Fiorentina è alla ricerca di esterni e Koleosho non è l'unico nome sulla lista di Paratici, considerando che la società viola non andrà oltre agli 11 milioni offerti e non parteciperà ad aste. La speranza è che sia proprio il giocatore a spingere per venire in Italia.

Johan Bakayoko, ala destra mancina in uscita dal Lipsia, piace ai viola: veloce, tecnico, abile nell'uno contro uno e con un discreto senso del gol. Ma il costo di 20 milioni è alto e la Fiorentina potrebbe tentare il club tedesco con con un prestito con diritto condizionato.

Si seguono anche Matteo Cancellieri, della Lazio, e Isak Bjerkebo, esterno sinistro svedese del Sirius. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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