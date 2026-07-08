La Nazione analizza il profilo (privato) di Radu Dragusin, nuovo acquisto della Fiorentina, arrivato in prestito dal Tottenham:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Dragusin oltre il campo: beneficenza e borse di studio per i giovani”
La Nazione
Nazione: “Dragusin oltre il campo: beneficenza e borse di studio per i giovani”
Radu Dragusin oltre il campo
Del Radu privato si sa poco. Sposatosi a gennaio l'attenzione del giocatore e della moglie è tutta per il cane Ragnar. E infatti, nei giorni scorsi, Dragusin ha fatto visita a una struttura che si prende cura dei cani più sfortunati e che il difensore sostiene economicamente. Inoltre ha messo a disposizione sei borse di studio per aiutare i giovani rumeni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA