Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Dragusin oltre il campo: beneficenza e borse di studio per i giovani”

La Nazione

Nazione: “Dragusin oltre il campo: beneficenza e borse di studio per i giovani”

Radu Dragusin
Radu Dragusin oltre il campo
Redazione VN

La Nazione analizza il profilo (privato) di Radu Dragusin, nuovo acquisto della Fiorentina, arrivato in prestito dal Tottenham:

Del Radu privato si sa poco. Sposatosi a gennaio l'attenzione del giocatore e della moglie è tutta per il cane Ragnar. E infatti, nei giorni scorsi, Dragusin ha fatto visita a una struttura che si prende cura dei cani più sfortunati e che il difensore sostiene economicamente. Inoltre ha messo a disposizione sei borse di studio per aiutare i giovani rumeni.

Leggi anche
CorFio: “Gli esterni sul taccuino di Paratici. E Solomon potrebbe rimanere”
Titoli viola: “Un Drago a Firenze” “Grosso muro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA