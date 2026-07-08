Radu Dragusin si è presentato a Firenze da leader, chiamato a dare un nuovo volto alla difesa viola. Il difensore ha firmato un contratto fino a giugno con la possibilità, da parte della Fiorentina, di riscattarlo per 17,5 milioni di euro fino al 2031 dal Tottenham.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Dragusin: “Dalla polemica per le parole dell’agente all’approdo a Firenze”
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Nazione su Dragusin: “Dalla polemica per le parole dell’agente all’approdo a Firenze”
Il percorso che ha portato Radu Dragusin a Firenze
L'interesse del club viola, però, parte da molto più lontano. Già a gennaio si era parlato di un interesse nei confronti dell'ex Genoa, senza che nessuna trattativa andasse in porto. Con qualche polemica legata alle parole del suo procuratore Florin Manea:
Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. La Fiorentina non sarebbe la scelta giusta.
Stavolta le cose sono andate diversamente con Dragusin che ha rifiutato il Fenerbahce per approdare a Firenze. Lo scrive La Nazione.
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