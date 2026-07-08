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Nazione su Dragusin: “Dalla polemica per le parole dell’agente all’approdo a Firenze”

Nazione su Dragusin: “Dalla polemica per le parole dell’agente all’approdo a Firenze” - immagine 1
Il percorso che ha portato Radu Dragusin a Firenze
Redazione VN

Radu Dragusin si è presentato a Firenze da leader, chiamato a dare un nuovo volto alla difesa viola. Il difensore ha firmato un contratto fino a giugno con la possibilità, da parte della Fiorentina, di riscattarlo per 17,5 milioni di euro fino al 2031 dal Tottenham.

L'interesse del club viola, però, parte da molto più lontano. Già a gennaio si era parlato di un interesse nei confronti dell'ex Genoa, senza che nessuna trattativa andasse in porto. Con qualche polemica legata alle parole del suo procuratore Florin Manea:

Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. La Fiorentina non sarebbe la scelta giusta.

Stavolta le cose sono andate diversamente con Dragusin che ha rifiutato il Fenerbahce per approdare a Firenze. Lo scrive La Nazione.

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