Tuttosport: “La Juventus su Pellegrino, ma occhio alla Fiorentina”

La Juventus si interessa a Mateo Pellegrino e tratta col Parma. L'attaccante è anche una delle idee del DS Paratici a Firenze.

Crescono le pretendenti per Mateo Pellegrino del Parma, uno degli attaccanti più interessanti nel panorama della Serie A. Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola racconta di come nelle ultime ore si sia fatta sotto anche la Juventus, che cerca un centravanti per sostituire Vlahovic. Negli ultimi giorni i bianconeri si sarebbero mossi con maggiore decisione, con gli emiliani che chiedono almeno 30 milioni per la cessione a titolo definitivo.

E la Fiorentina?

Secondo il quotidiano balla soprattutto la formula: i crociati vorrebbero al massimo l'obbligo di riscatto, i bianconeri spingono per il diritto. Il tutto - si legge - al netto di possibili interessamenti da altri club: su tutti c'è la Fiorentina, che però è alle prese con le cessioni. In sostanza, Paratici deve prima capire se e chi uscirà fra Piccoli e Kean: ma in viola si resta attenti.