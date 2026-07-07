Nonostante un reparto difensivo già strutturato, il DS Paratici non ha avuto dubbi nell'inserire un prospetto come Dragušin. Dopo Viery, quindi, un altro innesto importante là dietro, per costruire una retroguardia solida. Secondo Repubblica, quest'operazione è un manifesto del nuovo corso: trattativa condotta e portata a termine, senza prima vendere e indipendentemente dal prezzo. Per lui contratto con opzione per 4 anni a 2 milioni a stagione e riscatto obbligato in base alle presenze (22).
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VIOLA NEWS calciomercato Repubblica: “Dragusin innesca le cessioni. Ecco chi esce in difesa”
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Repubblica: “Dragusin innesca le cessioni. Ecco chi esce in difesa”
Dragušin riscrive la difesa: chi può partire? Almeno uno fra Ranieri, Pongracic e Comuzzo è di troppo nel reparto arretrato.
E ora le uscite—
Già, ma chi lascerà il posto alla nuova coppia centrale? Secondo il quotidiano Ranieri è il più candidato a restare, mentre Comuzzo e Pongracic sono i due papabili a salutare: il croato può partire per 10-15 milioni con un buon mondiale giocato, mentre su Pietro deciderà Grosso valutandolo in ritiro. Una sua cessione sarebbe comunque solo in prestito.
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