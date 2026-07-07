Repubblica: “Dragusin innesca le cessioni. Ecco chi esce in difesa”

Dragušin riscrive la difesa: chi può partire? Almeno uno fra Ranieri, Pongracic e Comuzzo è di troppo nel reparto arretrato.

Nonostante un reparto difensivo già strutturato, il DS Paratici non ha avuto dubbi nell'inserire un prospetto come Dragušin. Dopo Viery, quindi, un altro innesto importante là dietro, per costruire una retroguardia solida. Secondo Repubblica, quest'operazione è un manifesto del nuovo corso: trattativa condotta e portata a termine, senza prima vendere e indipendentemente dal prezzo. Per lui contratto con opzione per 4 anni a 2 milioni a stagione e riscatto obbligato in base alle presenze (22).