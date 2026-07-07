La Fiorentina ha presentato le prime due maglie Joma per la stagione 2026-27 nella prestigiosa cornice dello St. Regis di Firenze, dando ufficialmente il via alle celebrazioni per il centenario del club. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, con oltre mille tifosi che hanno visitato gratuitamente la mostra nelle prime 24 ore, mostrando grande apprezzamento per le nuove divise.
La Nazione
La nuova maglia della Fiorentina, Nazione: “Dettagli e cosa succede con lo sponsor”
Dal punto di vista del marketing, il club apre un nuovo ciclo insieme a Joma, legata alla Fiorentina da un accordo quadriennale con opzione per una quinta stagione. Alla presentazione erano presenti i vertici dell'azienda e il nuovo responsabile marketing Francesco Picciotto, chiamato a individuare un futuro main sponsor. Nel frattempo resterà sulle maglie il marchio Mediacom: la famiglia Commisso continuerà infatti a garantire un contributo di 25 milioni di euro all'anno al club, indipendentemente dalla presenza del logo sulle divise.
Le nuove maglie celebrano i cento anni della Fiorentina attraverso richiami artistici e simbolici, dal concept "Anche l'arte si indossa" al tributo a Davide Astori. La maglia viola sarà in vendita da domani, mentre quella bianca arriverà dal 13 luglio, entrambe al prezzo di 95 euro. Lo scrive la Nazione.
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