La nuova maglia della Fiorentina, Nazione: “Dettagli e cosa succede con lo sponsor”

La Fiorentina ha presentato le prime due maglie Joma per la stagione 2026-27 nella prestigiosa cornice dello St. Regis

La Fiorentina ha presentato le prime due maglie Joma per la stagione 2026-27 nella prestigiosa cornice dello St. Regis di Firenze, dando ufficialmente il via alle celebrazioni per il centenario del club. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, con oltre mille tifosi che hanno visitato gratuitamente la mostra nelle prime 24 ore, mostrando grande apprezzamento per le nuove divise.