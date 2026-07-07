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Corriere Fiorentino

CorFio: “Accelerare anche al costo di spendere tanto”. Il piano di Paratici

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Fabio Paratici continua a imprimere un ritmo elevato al mercato della Fiorentina
Redazione VN

Fabio Paratici continua a imprimere un ritmo elevato al mercato della Fiorentina. Dopo aver chiuso gli arrivi di Viery e Dragusin, il direttore sportivo è vicino a definire anche le operazioni per Thorstvedt e Koleosho, anticipando investimenti importanti per consegnare a Fabio Grosso una squadra competitiva fin dall'inizio del ritiro.

La strategia viola prevede di rinviare le cessioni alle prossime settimane, pur avendo già impegnato cifre considerevoli tra nuovi acquisti e riscatti obbligatori di Fabbian e Brescianini. L'obiettivo è costruire prima l'ossatura della squadra e solo successivamente intervenire sulle uscite.

Per questo motivo nessun giocatore viene considerato incedibile, compresi Fagioli e Kean, che restano i profili di maggior valore della rosa. Quando il mercato entrerà nel vivo, la Fiorentina avrà già definito la propria base tecnica e potrà valutare eventuali cessioni senza compromettere il progetto costruito da Paratici. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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