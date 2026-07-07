La Fiorentina continua a lavorare su due obiettivi principali del mercato: Koleosho e Thorstvedt. Per il centrocampista norvegese servirà ancora pazienza, mentre per l'esterno italo-americano la trattativa sembra ormai vicina alla svolta.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Attese conferme per Koleosho. E poi il colpo d’autore di Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport: “Attese conferme per Koleosho. E poi il colpo d’autore di Paratici”
Restano infatti nel mirino Lang, Bakayoko e Volpato, con uno di loro destinato a diventare il prossimo innesto per gli esterni d'attacco
Su Koleosho è stata decisiva la volontà del giocatore. Nonostante il Burnley fosse orientato ad accettare l'offerta del Paris FC, il calciatore ha espresso la preferenza per la Fiorentina, indirizzando così la trattativa verso il club viola, anche se restano da definire gli ultimi dettagli.
Parallelamente, Fabio Paratici continua a seguire anche altri profili per rinforzare le corsie offensive. Restano infatti nel mirino Lang, Bakayoko e Volpato, con uno di loro destinato a diventare il prossimo innesto per gli esterni d'attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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