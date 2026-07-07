CorSport: “Attese conferme per Koleosho. E poi il colpo d’autore di Paratici”

Restano infatti nel mirino Lang, Bakayoko e Volpato, con uno di loro destinato a diventare il prossimo innesto per gli esterni d'attacco

La Fiorentina continua a lavorare su due obiettivi principali del mercato: Koleosho e Thorstvedt. Per il centrocampista norvegese servirà ancora pazienza, mentre per l'esterno italo-americano la trattativa sembra ormai vicina alla svolta.

Su Koleosho è stata decisiva la volontà del giocatore. Nonostante il Burnley fosse orientato ad accettare l'offerta del Paris FC, il calciatore ha espresso la preferenza per la Fiorentina, indirizzando così la trattativa verso il club viola, anche se restano da definire gli ultimi dettagli.