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Nazione rivela: “Un altro club di Serie A si iscrive alla corsa per Dodò”

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Un nuovo club si iscrive alla corsa per Dodò, si tratta del Como. L'esterno brasiliano è sul mercato e la Fiorentina è disposta a cederlo
Redazione VN

Un nuovo club si iscrive alla corsa per Dodò, si tratta del Como. L'esterno brasiliano è sul mercato e la Fiorentina è disposta a cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Finora Roma, Napoli e Inter si sono limitate a semplici sondaggi, senza trasformare l'interesse in una trattativa concreta. Il Como, invece, potrebbe presto approfondire il discorso. Il club lariano è infatti alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra e Dodô rappresenta un profilo che piace. Lo scrive la Nazione.

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