Il Mondiale che prosegue della Norvegia allunga anche il discorso Thorstvedt, con la Fiorentina che continua a trattare con il Sassuolo al fine di limare la richiesta di 15 milioni.
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La Nazione
Nazione: “Fiorentina alla caccia di esterni. Grosso vota per Volpato”
Alla lista si è aggiunto anche Volpato, che piace a Grosso e che un paio di giorni fa si è autocandidato
Al vaglio la possibilità di inserire Simon Sohm nella trattativa. Di pari passo proseguono i contatti per Lang, Zhegrova e Bakayoko, profili che piacciono parecchio.
Alla lista si è aggiunto anche Volpato, che piace a Grosso e che un paio di giorni fa si è autocandidato. Lo scrive la Nazione.
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