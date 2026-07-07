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Nazione: “Fiorentina alla caccia di esterni. Grosso vota per Volpato”

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Alla lista si è aggiunto anche Volpato, che piace a Grosso e che un paio di giorni fa si è autocandidato
Redazione VN

Il Mondiale che prosegue della Norvegia allunga anche il discorso Thorstvedt, con la Fiorentina che continua a trattare con il Sassuolo al fine di limare la richiesta di 15 milioni.

Al vaglio la possibilità di inserire Simon Sohm nella trattativa. Di pari passo proseguono i contatti per Lang, Zhegrova e Bakayoko, profili che piacciono parecchio.

Alla lista si è aggiunto anche Volpato, che piace a Grosso e che un paio di giorni fa si è autocandidato. Lo scrive la Nazione.

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