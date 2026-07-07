La Fiorentina insiste per Bakayoko, Gazzetta: “Richiesta Lipsia non impossibile”

Intanto la Fiorentina sta guardando anche ad altri nomi come quello di Bakayoko, classe 2003 del Lipsia

Redazione VN 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 07:54)

Dopo Viery dal Gremio e Dragusin dalla Premier, ora i viola sono pronti a buttarsi sugli esterni d'attacco con Luca Koleosho che avrebbe dato la priorità ai viola. C'è da registrare però sempre l'interesse del Paris Fc, società in cui l'attaccante è stato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione e che ha rilanciato in queste ore con un'offerta al Burnley superiore rispetto agli undici milioni messi sul piatto dalla Fiorentina nei giorni scorsi, forse proprio per regalare al nuovo tecnico Liam Rosenior un profilo che sarebbe perfetto per il suo gioco.

Anche i viola sperano di consegnare a Grosso un esterno offensivo già per l'inizio del ritiro che prenderà il via lunedì 13 luglio al Viola Park. In attesa della conclusione della vicenda, intanto la Fiorentina sta guardando anche ad altri nomi come quello di Bakayoko, classe 2003 del Lipsia, che potrebbe trovare a Firenze il luogo ideale per il rilancio dopo un'annata complicata, anche perché era chiuso da Diomandé e Nusa.

Il giocatore piace molto e sarebbe in linea con il mercato viola. La richiesta è alta ma giudicata non impossibile perché il cartellino costerebbe 20 milioni. Per il centrocampo attenzione ancora a Thorstvedt: la sensazione è che l'affare si farà, ma serve aspettare la fine del Mondiale della Norvegia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.