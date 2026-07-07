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Corriere dello Sport

CorSport: “Offerta viola per Thorstvedt di 15 milioni!”. Ma al Sassuolo non basta

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La Fiorentina continua a lavorare per portare a Firenze Kristian Thorstvedt, centrocampista molto apprezzato da Fabio Grosso
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare per portare a Firenze Kristian Thorstvedt, centrocampista molto apprezzato da Fabio Grosso e considerato uno dei suoi uomini di fiducia. Il legame tra tecnico e giocatore rappresenta uno dei principali motivi che spingono il club viola a puntare con decisione sul norvegese.

L'offerta presentata dalla Fiorentina è di circa 15 milioni di euro bonus compresi, ma il Sassuolo chiede la stessa cifra come parte fissa, aggiungendo eventualmente i bonus. La distanza economica tra le parti resta comunque contenuta.

Negli ultimi contatti, avvenuti nei giorni scorsi, si è parlato anche della possibilità di inserire Sohm come parziale contropartita per facilitare l'operazione. Rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni avanzata dagli emiliani, le posizioni si sono sensibilmente avvicinate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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