La Fiorentina continua a lavorare per portare a Firenze Kristian Thorstvedt, centrocampista molto apprezzato da Fabio Grosso e considerato uno dei suoi uomini di fiducia. Il legame tra tecnico e giocatore rappresenta uno dei principali motivi che spingono il club viola a puntare con decisione sul norvegese.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Offerta viola per Thorstvedt di 15 milioni!”. Ma al Sassuolo non basta
Corriere dello Sport
CorSport: “Offerta viola per Thorstvedt di 15 milioni!”. Ma al Sassuolo non basta
La Fiorentina continua a lavorare per portare a Firenze Kristian Thorstvedt, centrocampista molto apprezzato da Fabio Grosso
L'offerta presentata dalla Fiorentina è di circa 15 milioni di euro bonus compresi, ma il Sassuolo chiede la stessa cifra come parte fissa, aggiungendo eventualmente i bonus. La distanza economica tra le parti resta comunque contenuta.
Negli ultimi contatti, avvenuti nei giorni scorsi, si è parlato anche della possibilità di inserire Sohm come parziale contropartita per facilitare l'operazione. Rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni avanzata dagli emiliani, le posizioni si sono sensibilmente avvicinate. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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