Archiviata con successo la trattativa Dragusin, la Fiorentina prosegue il proprio lavoro sul mercato alla ricerca di esterni, sia alla voce terzini che per quel che riguarda le ali d’attacco. Ne servono almeno quattro a Fabio Grosso, che si appresta a cominciare il ritiro estivo senza averne però nemmeno uno.
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La Nazione
Koleosho, che succede? Nazione: “Fiorentina convinta di aver fatto il massimo”
La Fiorentina attende ancora una risposta definitiva da Koleosho. Affare da maneggiare con cura perché il Paris FC
La Fiorentina attende ancora una risposta definitiva da Koleosho. Affare da maneggiare con cura perché il Paris FC non ha mai mollato la presa sull’esterno. Paratici e Goretti sono convinti di aver fatto il massimo anche per convincere il calciatore, oltre che il Burnley (sul tavolo 10 milioni più bonus).
Vedremo l’evolversi della vicenda nelle prossime ore. In caso di esito positivo è già pronto un contratto di cinque anni, a circa 1 milione, per l’esterno. Lo scrive la Nazione.
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