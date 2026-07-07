Prima Pradè, ora Paratici: “Come cambia il modo di fare mercato della Fiorentina”

La Fiorentina inaugura una nuova strategia di mercato con Fabio Paratici sempre più al centro delle decisioni. Il direttore sportivo, forte della fiducia della società, ha piena autonomia nelle scelte, come dimostrano gli arrivi di Viery e del difensore romeno Radu Dragusin, oltre alla decisione di affidare la Primavera ad Aurelio Andreazzoli. L'obiettivo è chiaro: muoversi prima della concorrenza, superando l'approccio attendista delle passate stagioni.

Dopo aver anticipato altri club per assicurarsi Viery, Paratici ha accelerato anche per Dragusin, giocatore che conosce molto bene dai tempi della Juventus e che aveva portato al Tottenham nel 2024. Già seguito dalla Fiorentina nei mesi scorsi, il centrale questa volta ha trovato rapidamente l'accordo con il club viola, segno della volontà di chiudere le operazioni senza attendere gli sviluppi del mercato.