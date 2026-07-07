Gazzetta rivela: “Spunta un dettaglio a favore del Tottenham nell’affare Dragusin”

Dopo una rincorsa di circa sei mesi, Dragusin ha accettato di tornare in Italia e il Tottenham di lasciarlo partire

Redazione VN 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 06:02)

Prosegue a gran ritmo il tragitto di Radu Dragusin verso la Fiorentina. Oggi, subito dopo il suo arrivo in città, il difensore svolgerà le visite mediche, prima di mettere la firma sul contratto. Ultimi dettagli di un affare definito con tempestività e fortemente voluto già nel mercato invernale.

Dopo una rincorsa di circa sei mesi, Dragusin ha accettato di tornare in Italia e il Tottenham di lasciarlo partire. Il difensore percepirà 2 milioni netti a stagione, mentre al club inglese, che si è tenuto il 10% della futura rivendita, andranno subito 1,5 milioni di prestito oneroso più 17,5 di riscatto con obbligo condizionato al 60% delle presenze sul totale delle gare disputate dalla squadra.

Se l'obbligo scatterà l'accordo sarà fino al 2031. La Fiorentina prende forma e la linea arretrata è stata rafforzata con due ingressi di livello ancor prima dell'inizio del ritiro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.