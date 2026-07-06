Sky: “Fiorentina su Valdepeñas, c’è il nodo Real. Prima lo vede Mourinho”

Mercato Fiorentina: occhi su Víctor Valdepeñas del Real. Il club vuole farlo vedere a Mourinho, ma Paratici ha già alzato la mano

Alessio Vannini 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 22:14)

Non si ferma il calciomercato della Fiorentina. Dopo aver blindato la retroguardia con gli innesti di Viery e Dragusin, il direttore sportivo Fabio Paratici continua a guardare al futuro e punta con decisione un nuovo grandissimo talento per la difesa viola.

Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, il club gigliato avrebbe messo gli occhi su Víctor Valdepeñas, gioiellino classe 2006 di proprietà del Real Madrid.

L'ostacolo si chiama Mourinho: la strategia del Real — Portarlo a Firenze, però, non sarà una passeggiata. Sul giocatore c'è il forte gradimento dello stesso Real Madrid, che ha piani ben precisi: la dirigenza delle Merengues vuole infatti sfruttare la prima parte del ritiro estivo per far vedere il ragazzo da vicino a José Mourinho e valutarne l'impatto con la prima squadra.

La strategia dei Blancos è quindi chiarissima: non si parlerà di alcun tipo di cessione prima del mese di agosto. Solo dopo che Mourinho avrà dato il suo responso sul classe 2006, il club spagnolo deciderà se trattare la partenza del ragazzo. Sulle sue tracce c'è anche il Bologna, ma la Fiorentina si è mossa d'anticipo e ha già alzato la mano: se il Real deciderà di dare il via libera, i viola sono pronti a scattare in pole position.

L'identikit: fisico, personalità e record — Ma chi è esattamente Víctor Valdepeñas? Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, nasce come terzino sinistro per giocare sul piede più forte. Grazie a una spiccata duttilità, alterna il ruolo di esterno a quello di centrale di difesa. Dotato di una gran potenza fisica, nei test atletici si piazza sempre tra i migliori per accelerazione e velocità. È un giocatore di forte personalità: ama far partire l'azione dal basso impostando con il suo piede mancino, con cui disegna spesso lanci lunghi millimetrici per i compagni.

Nell'ultima stagione ha giocato prevalentemente nel Castilla (la seconda squadra del Real, in terza divisione spagnola), dove nella prima parte del campionato è stato allenato da Alvaro Arbeloa, che a seconda della partita lo avanzava sulla linea dei centrocampisti a fare quasi il mediano.

A 19 anni compiuti da poco, a metà dicembre, sulla panchina del Real c'era ancora Xabi Alonso, che lo schierò titolare come terzino sinistro nella trasferta contro l'Alavés, prima di sostituirlo nel finale per fare spazio a Huijsen. Una gara in cui il classe 2006 commise un errore in occasione del gol avversario (match comunque vinto 2-1 dal Real), ma che mise in mostra dati statistici impressionanti. Nella sua prestazione ci sono infatti due record da cerchiare in rosso: Valdepeñas è stato il primo debuttante dei Blancos a collezionare 5 tackle e vincere 12 duelli negli ultimi tredici anni (prima di lui ci erano riusciti solo Isco e Carvajal). Inoltre, è diventato il terzo difensore più giovane all'esordio nella storia del club a far registrare ben 32 passaggi completati su 34 totali. I numeri del predestinato ci sono tutti: Paratici ci prova.