Ounahi, Maresca ci pensa per il suo ManCity. Fiorentina (e altre) osservano

Tutti pazzi per Azzedine Ounahi, grande protagonista col Marocco. Il City ha il controllo, ma è probabile che scelga di cederlo

Redazione VN 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 11:44)

Azzedine Ounahi è uno dei grandi protagonisti del Mondiale. Il centrocampista del Marocco, che si era imposto all'attenzione di tutti nel precedente Mondiale 2022, sta sfruttando nel migliore dei modi la nuova rassegna iridata per attirare interessi in chiave mercato. Dopo essere retrocesso con il Girona (pur disputando una buonissima stagione a livello individuale), Ounahi cambierà squadra e nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'accostamento alla Fiorentina.

Sono tante le squadre interessate al giocatore classe 2000 ma, come sottolinea Tuttosport quest'oggi, a determinare il futuro di Ounahi sarà il Manchester City (e quindi Maresca). Il Girona, proprietario del cartellino, fa infatti parte della holding City Football Group che deciderà se il giocatore può servire allo stesso Maresca oppure se cederlo in prestito o magari a titolo definitivo.

Tra i club che si sono informati ci sarebbero Brighton, Real Sociedad, Betis, Celta, Atlético Madrid e la stessa Fiorentina, insieme anche al Genoa. La valutazione di Ounahi è di 20 milioni, mentre il suo attuale stipendio è di 1,1 milioni a stagione.