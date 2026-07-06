Campagna abbonamenti, Repubblica: “Ecco quando saranno svelati i dettagli”

La Fiorentina ha invitato i tifosi a rinnovare l'InViola Card, indispensabile per sottoscrivere l'abbonamento

La nuova stagione della Fiorentina prende il via con la presentazione delle maglie firmate Joma. I tifosi potranno ammirare la nuova prima divisa all'Hotel St. Regis, mentre nelle prossime settimane saranno svelate anche la seconda, la terza e la speciale maglia del centenario, che sarà indossata il 29 agosto contro il Frosinone.