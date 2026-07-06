La nuova stagione della Fiorentina prende il via con la presentazione delle maglie firmate Joma. I tifosi potranno ammirare la nuova prima divisa all'Hotel St. Regis, mentre nelle prossime settimane saranno svelate anche la seconda, la terza e la speciale maglia del centenario, che sarà indossata il 29 agosto contro il Frosinone.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Campagna abbonamenti, Repubblica: “Ecco quando saranno svelati i dettagli”
Repubblica Firenze
Campagna abbonamenti, Repubblica: “Ecco quando saranno svelati i dettagli”
La Fiorentina ha invitato i tifosi a rinnovare l'InViola Card, indispensabile per sottoscrivere l'abbonamento
Venerdì 10 luglio il club presenterà tutti i dettagli della campagna abbonamenti, comprese modalità, tempistiche e prezzi. Le tariffe resteranno invariate rispetto alla scorsa stagione, anche se i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi limiteranno la disponibilità di alcuni settori.
La fase riservata ai vecchi abbonati inizierà lunedì 13 luglio alle ore 10. La Fiorentina ha invitato i tifosi a rinnovare l'InViola Card, indispensabile per sottoscrivere l'abbonamento, con l'obiettivo di superare i 13.478 tessere vendute nella passata stagione. Lo scrive Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA