Ritiro al Viola Park, Repubblica: “Tutto quello che c’è da sapere”

Poi l'attenzione si sposterà sulla gara di Coppa Italia del 14 agosto allo stadio Franchi contro la vincente della sfida tra Ravenna e Benevento

La Fiorentina è pronta ad aprire ufficialmente la stagione 2026-2027. Dopo la presentazione della nuova maglia e quella di Fabio Grosso, dal 10 al 12 luglio la squadra svolgerà le visite mediche, prima dell'inizio del ritiro al Viola Park, in programma dal 12 al 24 luglio. Durante il ritiro sono previste doppie sedute quotidiane, con gli allenamenti pomeridiani aperti ai tifosi su prenotazione.