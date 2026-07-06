La Fiorentina è pronta ad aprire ufficialmente la stagione 2026-2027. Dopo la presentazione della nuova maglia e quella di Fabio Grosso, dal 10 al 12 luglio la squadra svolgerà le visite mediche, prima dell'inizio del ritiro al Viola Park, in programma dal 12 al 24 luglio. Durante il ritiro sono previste doppie sedute quotidiane, con gli allenamenti pomeridiani aperti ai tifosi su prenotazione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Ritiro al Viola Park, Repubblica: “Tutto quello che c’è da sapere”
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Ritiro al Viola Park, Repubblica: “Tutto quello che c’è da sapere”
Poi l'attenzione si sposterà sulla gara di Coppa Italia del 14 agosto allo stadio Franchi contro la vincente della sfida tra Ravenna e Benevento
Nel corso della preparazione estiva i viola disputeranno due amichevoli al Viola Park: il 19 luglio contro la Primavera e il 22 luglio contro il Gubbio. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra, dove affronterà Queens Park Rangers e Watford durante la mini tournée dal 24 al 31 luglio.
L'ultima amichevole estiva sarà il 6 agosto contro il Deportivo La Coruña al Viola Park. Poi l'attenzione si sposterà sulla gara di Coppa Italia del 14 agosto allo stadio Franchi contro la vincente della sfida tra Ravenna e Benevento. Nel frattempo resta definito anche l'accordo con il Tottenham per l'arrivo in prestito del difensore Radu Dragusin. Lo scrive Repubblica.
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