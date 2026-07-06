CorSport: “Rivoluzione terzini, ne escono in tre. I nomi di Fabio Paratici”

Il futuro di Dodô sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Il terzino brasiliano ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 e punta a cambiare squadra. Al momento non sono arrivate offerte concrete, anche se il Napoli continua a monitorare la situazione. La società viola spera di incassare circa 15 milioni di euro dalla sua cessione; in caso contrario, a settembre potrebbe essere valutato un rinnovo "di sicurezza" .

Tra i profili seguiti dalla Fiorentina ci sono Belghali del Verona, valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro, Oso del Siviglia, che potrebbe partire per circa 10 milioni nonostante una clausola da 20, e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, seguito anche dal Napoli e valutato tra i 18 e i 20 milioni. L'impressione è che sulle fasce sia prevista una profonda rivoluzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.