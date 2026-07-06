La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, mantenendo alta l'attenzione su profili di livello come Johan Bakayoko, Noa Lang ed Edon Zhegrova, tutti giocatori che piacciono alla dirigenza viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Da Bakayoko a Zhegrova, i nomi per le fasce della Fiorentina”
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Nazione: “Da Bakayoko a Zhegrova, i nomi per le fasce della Fiorentina”
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, mantenendo alta l'attenzione su profili di livello come Johan Bakayoko
Parallelamente, il club non perde di vista il mercato dei giovani talenti e potrebbe affondare il colpo anche su un profilo individuato attraverso il lavoro di scouting.
Tra questi c'è lo svedese Isak Bjerkebo, autore di 9 gol in 11 partite con il Sirius, che ha confermato l'interesse della Fiorentina nei suoi confronti, alimentando le indiscrezioni su un possibile futuro in maglia viola. Lo scrive la Nazione.
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