Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Da Bakayoko a Zhegrova, i nomi per le fasce della Fiorentina”

La Nazione

Nazione: “Da Bakayoko a Zhegrova, i nomi per le fasce della Fiorentina”

Nazione: “Da Bakayoko a Zhegrova, i nomi per le fasce della Fiorentina” - immagine 1
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, mantenendo alta l'attenzione su profili di livello come Johan Bakayoko
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, mantenendo alta l'attenzione su profili di livello come Johan Bakayoko, Noa Lang ed Edon Zhegrova, tutti giocatori che piacciono alla dirigenza viola.

Parallelamente, il club non perde di vista il mercato dei giovani talenti e potrebbe affondare il colpo anche su un profilo individuato attraverso il lavoro di scouting.

Tra questi c'è lo svedese Isak Bjerkebo, autore di 9 gol in 11 partite con il Sirius, che ha confermato l'interesse della Fiorentina nei suoi confronti, alimentando le indiscrezioni su un possibile futuro in maglia viola. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Repubblica: “Ritiro, giocatori e staff. Inizia oggi l’era di Fabio Grosso a...
Titoli viola: “Fiorentina, ecco Dragusin” “Fiorentina, pronti via”

© RIPRODUZIONE RISERVATA