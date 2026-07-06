Repubblica: “Ritiro, giocatori e staff. Inizia oggi l’era di Fabio Grosso a Firenze”

Si apre oggi ufficialmente la stagione 2026-2027 della Fiorentina con la presentazione della nuova maglia . Un'annata che culminerà con le celebrazioni per il centenario del club il 29 agosto e nella quale l'obiettivo è riscattare la deludente stagione appena conclusa, tornando a conquistare un posto nelle competizioni europee.

Il primo passo della ricostruzione è stato l'arrivo di Fabio Grosso in panchina, una scelta fortemente voluta dal direttore sportivo Fabio Paratici. I due si conoscono dai tempi della Juventus e condividono la stessa idea di calcio. Il tecnico è già al Viola Park per organizzare il ritiro estivo e preparare la nuova stagione.