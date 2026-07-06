Si apre oggi ufficialmente la stagione 2026-2027 della Fiorentina con la presentazione della nuova maglia. Un'annata che culminerà con le celebrazioni per il centenario del club il 29 agosto e nella quale l'obiettivo è riscattare la deludente stagione appena conclusa, tornando a conquistare un posto nelle competizioni europee.
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Repubblica: “Ritiro, giocatori e staff. Inizia oggi l’era di Fabio Grosso a Firenze”
Il primo passo della ricostruzione è stato l'arrivo di Fabio Grosso in panchina, una scelta fortemente voluta dal direttore sportivo
Il primo passo della ricostruzione è stato l'arrivo di Fabio Grosso in panchina, una scelta fortemente voluta dal direttore sportivo Fabio Paratici. I due si conoscono dai tempi della Juventus e condividono la stessa idea di calcio. Il tecnico è già al Viola Park per organizzare il ritiro estivo e preparare la nuova stagione.
La presentazione ufficiale di Grosso è in programma giovedì 9 luglio, una data simbolica: proprio vent'anni fa il suo rigore regalò all'Italia la vittoria del Mondiale 2006. Una ricorrenza scelta per legare il suo passato da campione del mondo al nuovo capitolo da allenatore della Fiorentina. Lo scrive Repubblica.
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