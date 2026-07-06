Non serve vendere prima di comprare, CorSport: “Il messaggio della Fiorentina”

La Fiorentina apre la nuova settimana di mercato con due rinforzi ormai definiti per la difesa, Viery e Radu Dragusin

La Fiorentina apre la nuova settimana di mercato con due rinforzi ormai definiti per la difesa, Viery e Radu Dragusin. Una scelta che evidenzia la volontà di Fabio Paratici di consegnare a Fabio Grosso una squadra il più possibile completa già all'inizio del ritiro, puntando su obiettivi individuati da tempo e senza dover prima cedere giocatori.

L'investimento economico conferma le ambizioni del club: circa 17 milioni di euro tra parte fissa e bonus per Viery e 19 milioni complessivi per Dragusin. Un segnale chiaro della solidità della strategia viola e della possibilità di intervenire sul mercato senza attendere operazioni in uscita.