Non serve vendere prima di comprare, CorSport: “Il messaggio della Fiorentina”

La Fiorentina apre la nuova settimana di mercato con due rinforzi ormai definiti per la difesa, Viery e Radu Dragusin. Una scelta che evidenzia la volontà di Fabio Paratici di consegnare a Fabio Grosso una squadra il più possibile completa già all'inizio del ritiro, puntando su obiettivi individuati da tempo e senza dover prima cedere giocatori.
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Corriere dello Sport
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La Fiorentina apre la nuova settimana di mercato con due rinforzi ormai definiti per la difesa, Viery e Radu Dragusin
L'investimento economico conferma le ambizioni del club: circa 17 milioni di euro tra parte fissa e bonus per Viery e 19 milioni complessivi per Dragusin. Un segnale chiaro della solidità della strategia viola e della possibilità di intervenire sul mercato senza attendere operazioni in uscita.
Ora le priorità si spostano su Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho, mentre per gli esterni offensivi la Fiorentina continua a guardare anche a profili di alto livello come Noa Lang, Johan Bakayoko e Cristian Volpato. Trattative complicate, ma che testimoniano le ambizioni del club per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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