Arriva Dragusin e Gazzetta elogia Paratici: “Un colpo in perfetto stile del ds”

Un colpo in perfetto stile Paratici, abile a trattare e a trovare soluzioni economiche convenienti. Dragusin ha 24 anni ma già un ricco curriculum alle spalle

Redazione VN 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 08:10)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La famosa canzone di Antonello Venditti è perfetta per descrivere il rapporto tra Fabio Paratici e Radu Dragusin: insieme prima alla Juventus, poi al Tottenham e ora anche alla Fiorentina, dove il difensore rumeno potrebbe sbarcare a breve. Questione di dettagli ormai, perché il diesse viola ha trovato l'intesa con gli inglesi sfruttando la formula del prestito oneroso con obbligo condizionato, che consente di posticipare il pagamento alla prossima stagione. Per il club viola si tratta di un investimento da poco meno di 20 milioni, 1,5 subito e 17,5 per il riscatto.

Questione di ore, perché la Fiorentina conta di regalarlo al nuovo allenatore Fabio Grosso in tempo per l'inizio del ritiro, fissato per lunedi 13 al Rocco B. Commisso Viola Park. Dragusin era già stato accostato alla Viola nel mercato di gennaio, quando Paratici non era ancora ufficialmente in carica. Fu il diesse, insieme a Federico Cherubini, a portarlo alla Juventus nel 2018 per una cifra irrilevante (200 mila euro) e poi a ricomprarlo dal Genoa per 25 milioni più 5 di bonus e il prestito di Spence nel 2024, quando era un dirigente del Tottenham. Un colpo in perfetto stile Paratici, abile a trattare e a trovare soluzioni economiche convenienti. Dragusin ha 24 anni ma già un ricco curriculum alle spalle.

In Italia ha indossato le maglie di Sampdoria e Salernitana oltre a quelle di Juventus e Genoa, in patria è un punto fermo della nazionale ed è stato premiato come giocatore rumeno dell'anno nel 2023. Le ultime due stagioni sono state condizionate dal brutto infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato a inizio 2025) ma il suo valore non si discute. Centrale di piede destro, ben messo fisicamente e molto bravo in fase di marcatura, con gli Spurs ha vinto il suo primo trofeo internazionale, l'Europa League, dopo la Coppa Italia e la Supercoppa conquistate con la Juventus.

E il secondo acquisto del mercato estivo dopo Viery, altro difensore arrivato dal Gremio ma di piede mancino. Di sicuro i buoni rapporti tra Paratici e il suo ex club hanno facilitato l'operazione. Adesso resta da trovare un punto d'incontro sulle condizioni del riscatto. Dragusin firmerà un contratto di 5 anni: in Inghilterra guadagna quasi 3 milioni. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.