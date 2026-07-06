La Fiorentina è ormai vicina a chiudere anche l'operazione per Luca Koleosho. Dopo l'accelerata degli ultimi giorni, l'esterno del Burnley ha dato il proprio assenso al trasferimento in viola, convinto dal progetto tecnico e dalle prospettive di crescita offerte dal club.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Koleosho, Ndour e Firenze. Nazione: “Così l’esterno ha accettato la Fiorentina”
La Nazione
Koleosho, Ndour e Firenze. Nazione: “Così l’esterno ha accettato la Fiorentina”
Fabio Grosso vede in Koleosho un esterno destro ideale per il suo sistema di gioco, capace di esaltare le sue caratteristiche
Con il Burnley l'intesa è stata raggiunta da tempo sulla base di un'operazione da circa 11 milioni di euro più bonus. Decisiva è stata la volontà del giocatore, che considera Firenze una tappa importante anche in ottica Nazionale. A favorire la scelta c'è anche il rapporto di amicizia con Cher Ndour.
Fabio Grosso vede in Koleosho un esterno destro ideale per il suo sistema di gioco, capace di esaltare le sue caratteristiche. Il classe 2004 dovrà poi conquistarsi spazio in un reparto offensivo che la Fiorentina intende rinforzare con altri innesti di livello. Lo scrive la Nazione.
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