Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica spiega: “Arrivi e cessioni, le prossime mosse di Fabio Paratici”

Repubblica Firenze

Repubblica spiega: “Arrivi e cessioni, le prossime mosse di Fabio Paratici”

Repubblica spiega: “Arrivi e cessioni, le prossime mosse di Fabio Paratici” - immagine 1
Paratici vuole accelerare il mercato della Fiorentina partendo da due obiettivi prioritari: Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt
Redazione VN

Fabio Paratici vuole accelerare il mercato della Fiorentina partendo da due obiettivi prioritari: Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt. L'intenzione è chiudere entrambe le operazioni prima di concentrarsi sugli altri rinforzi per la rosa.

Dopo questi primi colpi, il club interverrà soprattutto sugli esterni, dove sono previsti altri tre innesti, senza escludere ulteriori operazioni anche a centrocampo per completare l'organico a disposizione di Fabio Grosso.

Sul fronte delle uscite, la Fiorentina punta a risolvere le situazioni più delicate, a partire da quella di Dodô, ma nessun giocatore è considerato incedibile. Resta inoltre valida fino al 15 luglio la clausola rescissoria da 62 milioni di euro di Moise Kean, mentre è stato raggiunto l'accordo con il Tottenham per l'arrivo in prestito di Radu Dragusin. Lo scrive Repubblica.

Leggi anche
CorSport: “Incontro con la Lazio per Piccoli. Paratici vuole evitare una cosa”
Nazione e il retroscena su Dragusin: “Ecco cosa ha chiesto al Tottenham”

© RIPRODUZIONE RISERVATA