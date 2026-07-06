Fabio Paratici vuole accelerare il mercato della Fiorentina partendo da due obiettivi prioritari: Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt. L'intenzione è chiudere entrambe le operazioni prima di concentrarsi sugli altri rinforzi per la rosa.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica spiega: “Arrivi e cessioni, le prossime mosse di Fabio Paratici”
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Repubblica spiega: “Arrivi e cessioni, le prossime mosse di Fabio Paratici”
Paratici vuole accelerare il mercato della Fiorentina partendo da due obiettivi prioritari: Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt
Dopo questi primi colpi, il club interverrà soprattutto sugli esterni, dove sono previsti altri tre innesti, senza escludere ulteriori operazioni anche a centrocampo per completare l'organico a disposizione di Fabio Grosso.
Sul fronte delle uscite, la Fiorentina punta a risolvere le situazioni più delicate, a partire da quella di Dodô, ma nessun giocatore è considerato incedibile. Resta inoltre valida fino al 15 luglio la clausola rescissoria da 62 milioni di euro di Moise Kean, mentre è stato raggiunto l'accordo con il Tottenham per l'arrivo in prestito di Radu Dragusin. Lo scrive Repubblica.
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