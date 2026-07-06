CorSport: “Incontro con la Lazio per Piccoli. Paratici vuole evitare una cosa”

Proprio Piccoli resta uno dei nomi più concreti. In settimana è previsto un incontro con la Fiorentina per capire margini e condizioni dell'operazione

La Lazio è alla ricerca di un centravanti di ruolo per il nuovo corso di Gennaro Gattuso. L'obiettivo è trovare un attaccante capace di garantire gol e presenza in area, caratteristiche ritenute indispensabili dopo una stagione in cui il reparto offensivo ha deluso. Tra i profili valutati c'è anche Roberto Piccoli, ma il club biancoceleste sta monitorando diverse alternative.