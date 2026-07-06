La Lazio è alla ricerca di un centravanti di ruolo per il nuovo corso di Gennaro Gattuso. L'obiettivo è trovare un attaccante capace di garantire gol e presenza in area, caratteristiche ritenute indispensabili dopo una stagione in cui il reparto offensivo ha deluso. Tra i profili valutati c'è anche Roberto Piccoli, ma il club biancoceleste sta monitorando diverse alternative.
Corriere dello Sport
CorSport: “Incontro con la Lazio per Piccoli. Paratici vuole evitare una cosa”
Proprio Piccoli resta uno dei nomi più concreti. In settimana è previsto un incontro con la Fiorentina per capire margini e condizioni dell'operazione. Il club viola, che lo ha acquistato per 25 milioni di euro, non vorrebbe registrare una minusvalenza ed è disposto a trattare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Lazio, invece, preferirebbe un prestito gratuito con diritto di riscatto, formula sulla quale le parti dovranno confrontarsi.
Parallelamente, la società capitolina tiene viva anche la pista che porta ad Andrea Pinamonti, proposto dall'agente Giuseppe Riso. Il Sassuolo continua a chiedere circa 20 milioni di euro, una valutazione ritenuta eccessiva dalla Lazio, che considera congrua una cifra intorno ai 10 milioni anche alla luce della scadenza del contratto nel 2027 e dell'elevato ingaggio dell'attaccante. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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