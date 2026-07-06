Nazione e il retroscena su Dragusin: “Ecco cosa ha chiesto al Tottenham”

Il colpo all’improvviso, al termine di una domenica estiva senza grossi sussulti. Ma nella quale Fabio Paratici ha lavorato per perfezionare l’approdo in viola di Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Tottenham che da gennaio ruotava intorno all’orbita gigliata. Un passato al Genoa e una stagione, la scorsa, dove nell’ultima parte si è preso la maglia da titolare degli Spurs in seguito alla rottura del legamento crociato.