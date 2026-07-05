Sembra tutto apparecchiato per il passaggio di Radu Dragusin alla Fiorentina. Nelle scorse ore è arrivata l'intesa di massima tra la Fiorentina e il Tottenham, con una base di 1.5 milioni per il prestito e 17,5 per il riscatto.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Dragusin atteso in Italia nei prossimi giorni, visite mediche a metà settimana
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Dragusin atteso in Italia nei prossimi giorni, visite mediche a metà settimana
L'operazione Dragusin-Fiorentina si può chiudere a breve. Il difensore atteso in Italia nei prossimi giorni
L'operazione con gli Spurs si è dunque sbloccata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (che secondo quanto risulta a VN sarà condizionato, per quanto le condizioni possano essere semplici). Come scrive Tuttomercatoweb.com, il difensore classe 2002 potrebbe essere in Italia già nei prossimi giorni e mercoledì dovrebbe svolgere le visite mediche di rito prima della firma del contratto con la società toscana.
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