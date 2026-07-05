Dragusin alla Fiorentina, è fatta a sorpresa! La formula pattuita col Tottenham

Clamorosa ultim'ora di mercato: la Fiorentina chiude per Radu Dragusin dal Tottenham. Accordo verbale sigillato, arrivano le conferme di Di Marzio e Romano

Redazione VN 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 20:39)

Una vera e propria bomba di mercato destinata a infiammare la sessione estiva della Fiorentina. Radu Dragusin è a un passo dal vestire la maglia viola e diventare il nuovo pilastro della retroguardia a disposizione di Fabio Grosso.

A lanciare l'indiscrezione clamorosa è stato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, svelando il raggiungimento di un'intesa di massima tra la Fiorentina e il Tottenham, con una base di 1.5 milioni per il prestito e 17,5 per il riscatto. A stretto giro di posta, nel giro di pochissimi minuti, è arrivata la conferma totale anche da parte di Fabrizio Romano, che ha fatto risuonare il suo celebre “Here we go”.

L'esperto di mercato internazionale ha confermato sul proprio account social che l'affare è ormai virtualmente concluso e sigillato:

"La Fiorentina ha raggiunto un accordo per il prestito per ingaggiare Radu Dragusin dal Tottenham, ci siamo! Accordo tra i club in essere per il prestito con obbligo di riscatto e Dragusin dice sì alla Fiorentina poiché era già in cima alla lista a gennaio. Il Tottenham approva il trasferimento, l'accordo è ora verbalmente sigillato".

I dettagli della formula — L'operazione con gli Spurs si è dunque sbloccata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (che secondo quanto risulta a VN sarà condizionato, per quanto le condizioni possano essere semplici). Una formula pesante, che testimonia la volontà della dirigenza guidata dal Direttore Sportivo Fabio Paratici di blindare il difensore classe 2002 per il presente e per il futuro, assicurando a Grosso un rinforzo di assoluto spessore internazionale.

Quello del centrale rumeno, ex Genoa e Juventus, è un nome che a più riprese era stato accostato alla galassia viola nel corso degli ultimi anni senza che però si creassero mai le giuste condizioni. Come svelato dallo stesso Romano, la Fiorentina ci aveva già provato con forza durante la scorsa sessione invernale di gennaio, gettando le basi per quello che oggi è lo scatto decisivo.

Dragusin, che conosce già alla perfezione le dinamiche del campionato italiano, è pronto a prendersi le chiavi della difesa viola. Nelle prossime ore sono attesi gli ultimi dettagli logistici per l'arrivo del giocatore a Firenze, propedeutico alle visite mediche di rito e alla firma sul contratto. Seguiranno aggiornamenti costanti.