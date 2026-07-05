Laurienté, irrompe il Fenerbahçe: pronti 20 milioni. Si allontana la Fiorentina?

Armand Laurienté torna nel mirino delle big turche: maxi offerta del Fenerbahçe, ma c'è anche il Besiktas di Italiano

Redazione VN 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 18:10)

Quello di Armand Laurienté è un nome che da diverse stagioni orbita con una certa insistenza intorno alla galassia Fiorentina. Adesso, con l'inizio della nuova gestione tecnica affidata a Fabio Grosso, l'interesse per l'esterno offensivo del Sassuolo potrebbe trasformarsi in qualcosa di decisamente più concreto. Le cose, tuttavia, rischiano di complicarsi sensibilmente a causa delle fortissime sirene di mercato provenienti dalla Turchia.

A un anno di distanza da un primo tentativo andato a vuoto, il Fenerbahçe è infatti tornato alla carica per l'ala francese cresciuta nel Rennes. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club di Istanbul avrebbe già presentato un'offerta decisamente pesante al Sassuolo, mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro.

Ma non è tutto, perché la concorrenza nella Süper Lig è fitta: sulle tracce del classe '98 c'è anche il Besiktas guidato dall'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, grande estimatore del calciatore fin dai tempi di Firenze e pronto a sfidare i rivali cittadini per assicurarsi le sue prestazioni.

La posizione del Sassuolo — Il club neroverde si conferma una bottega carissima e non ha alcuna intenzione di fare sconti sui propri gioielli, forte anche di un contratto lungo che lega il francese agli emiliani fino al 2029. Come confermato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la richiesta della dirigenza del Sassuolo per dare il via libera all'ex Lorient è di 25 milioni di euro.

La sensazione è che i vertici del club emiliano non siano disposti a scendere sotto questa cifra. Resta adesso da capire quali saranno le reali intenzioni del giocatore e se la Fiorentina deciderà di rispondere al rilancio turco per regalare a Grosso un rinforzo di assoluto spessore per le corsie esterne.