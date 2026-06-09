Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare l'arrivo di Fabio Grosso e i nomi di mercato accostati al club viola:
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Pruzzo: “Grosso arriva nel momento migliore. Laurienté? Punterei su un altro”
L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato del nuovo allenatore viola Fabio Grosso e del mercato
Penso che Grosso arrivi nel momento migliore dato che ha già fatto buone esperienze e ha maturato un background che può dargli maggiori garanzie. Ciò che fa la differenza però sono i calciatori e mi chiedo quanti della rosa attuale possano far parte della nuova Fiorentina.
Il mercato—
Joao Mario? Io lo lascerei dov'è ora. Se dovessi scegliere tra uno dei giocatori del Sassuolo non direi Laurienté, che è un usato sicuro, ma Lipani, centrocampista che ha giocato di recente con l’Italia. Punterei su di lui.
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