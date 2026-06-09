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Pruzzo: “Grosso arriva nel momento migliore. Laurienté? Punterei su un altro”

Pruzzo: “Grosso arriva nel momento migliore. Laurienté? Punterei su un altro” - immagine 1
L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato del nuovo allenatore viola Fabio Grosso e del mercato
Redazione VN

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare l'arrivo di Fabio Grosso e i nomi di mercato accostati al club viola:

Penso che Grosso arrivi nel momento migliore dato che ha già fatto buone esperienze e ha maturato un background che può dargli maggiori garanzie. Ciò che fa la differenza però sono i calciatori e mi chiedo quanti della rosa attuale possano far parte della nuova Fiorentina.

Il mercato

—  

Joao Mario? Io lo lascerei dov'è ora. Se dovessi scegliere tra uno dei giocatori del Sassuolo non direi Laurienté, che è un usato sicuro, ma Lipani, centrocampista che ha giocato di recente con l’Italia. Punterei su di lui.

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