Brovarone: “Grosso come Italiano e Palladino. Kean va integrato in un sistema”

"Mi aspettavo, e non in modo polemico, che Paratici andasse su un allenatore di prima livello. Una figura affascinante, anche di esperienza. Spero che la società sia precisa nell'esporre il progetto tecnico, tornati dall'America. Paratici è un uomo di ampia visione, forse sarà rimasto sorpreso dalla quantità di lavoro che gli si è prospettato davanti. Grosso non è uno scappato di casa, non vedo così tante differenze con le operazioni di Italiano o Palladino, anzi. Fagioli usciva da una burrasca non di poco conto, poi Vanoli gli ha imposto un nuovo ruolo. Dopo una serie di grandi prestazioni, si è già iniziato a pensare alla Nazionale. Poi anche dopo il cambio di agente, forse nella sua testa c'era il salto di qualità. Fagioli tecnicamente ha tutto, ma tramutarlo in campo non è semplice. La stagione di Kean è stata complessa, anche per alcune dinamiche, forse come quella dell'ingaggio. Va integrato in un sistema, ma in campo non ha mai tradito. Se riesce a mettere insieme tutte le cose sarà il titolare indiscusso anche dell'Italia"