Con un Fabio Grosso sempre più vicino alla Fiorentina, il nome di Armand Laurientè potrebbe finire nella lista di Fabio Paratici. L'ex Loriente con Grosso ha messo insieme i migliori numeri della carriera. Come scrive Nicolò Schira, il francese potrebbe lasciare il Sassuolo questa estate. Ci sarebbero due squadre inglesi su di lui, e la richiesta di Carnevali potrebbe aggirarsi tra i 20 ed i 25 milioni. Ricordiamo come Laurientè la scorsa estate fosse ad un passo dal Sunderland, ma poi l'affare saltò all'ultimo.
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Laurienté potrebbe lasciare il Sassuolo. Ecco la richiesta di Carnevali
Laurientè potrebbe diventare un nome spendibile per la Fiorentina. La concorrenza non mancherebbe
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