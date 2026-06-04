Laurienté potrebbe lasciare il Sassuolo. Ecco la richiesta di Carnevali

Con un Fabio Grosso sempre più vicino alla Fiorentina, il nome di Armand Laurientè potrebbe finire nella lista di Fabio Paratici. L'ex Loriente con Grosso ha messo insieme i migliori numeri della carriera. Come scrive Nicolò Schira, il francese potrebbe lasciare il Sassuolo questa estate. Ci sarebbero due squadre inglesi su di lui, e la richiesta di Carnevali potrebbe aggirarsi tra i 20 ed i 25 milioni. Ricordiamo come Laurientè la scorsa estate fosse ad un passo dal Sunderland, ma poi l'affare saltò all'ultimo.