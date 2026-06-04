Sky Sport: “Fiorentina, occhi sul portiere dell’Al-Nassr per il dopo De Gea”

Sky Sport: la Fiorentina pensa a Bento dell'Al-Nassr in caso di addio di De Gea. Dal passato all'Inter all'incredibile retroscena col Genoa

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 15:45)

Il mercato dei portieri in casa Fiorentina potrebbe presto accendersi. La dirigenza viola guarda con attenzione al futuro dei propri pali e, in caso di una clamorosa partenza di David De Gea, ha già individuato il profilo ideale su cui fiondarsi. Come rivelato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio e da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il nome caldo sulla lista degli uomini di mercato viola è quello di Bento, portiere brasiliano classe 1999 attualmente in forza all'Al-Nassr.

Un vecchio pallino dell'Inter, poi il blitz in Arabia — Bento Matheus Krepski non è affatto un nome nuovo per gli amanti del calciomercato. Nel 2024, quando ancora difendeva i pali dell'Athletico Paranaense in patria, il portiere era stato seguito a lunghissimo dall'Inter. I nerazzurri decisero poi di mollare la presa a causa di una valutazione monstre che superava i 20 milioni di euro, spianando la strada al suo trasferimento milionario in Arabia Saudita, alla corte dell'Al-Nassr.

Il retroscena col Genoa — Il classe '1999 è già stato a un passo, letteralmente a un centimetro, dallo sbarcare in Serie A durante l'ultima sessione di mercato di gennaio. Il Genoa aveva infatti chiuso l'accordo totale con il club saudita sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Bento era atteso in Italia per le visite mediche, ma un incredibile imprevisto fece saltare tutto a un passo dalle firme.

Durante un match contro l'Al Hilal, il portiere titolare dell'Al-Nassr, Al-Aqeedi, rimediò un cartellino rosso. Trovandosi improvvisamente scoperta tra i pali e con la necessità di affrontare le partite successive, la dirigenza saudita decise clamorosamente di bloccare il volo di Bento e trattenerlo in Arabia. Adesso la Fiorentina è pronta a riaprire i discorsi per riportarlo in Europa, qualora De Gea dovesse salutare Firenze.