CorSport: “Fiorentina, Kean e De Gea verso l’addio? Attenzione a Fagioli…”

Parallelamente o addirittura prima del mercato in entrata la Fiorentina dovrà pensare alle uscite. Chi lascerà Firenze?

Redazione VN 4 giugno - 06:11

Parallelamente o addirittura prima del mercato in entrata la Fiorentina dovrà pensare alle uscite. Al di là dei vari Volpato, Gustavo Sá e Viery,che la dirigenza valuta per il futuro, c’è una serie di giocatori da considerare sacrificabili. E coincidono col vertice alto del monte ingaggi. Kean guadagna 4,5 milioni di euro più bonus,e rappresenta un grosso punto interrogativo. Al netto dei 62 milioni previsti dalla clausola - valida dal primo al quindici luglio - la società potrebbe dover valutare eventuali altre offerte se convenienti.

De Gea — De Gea, che vorrebbe rimanere, percepisce 3 milioni a stagione: la Fiorentina sta valutando il da farsi senza ancora aver preso una decisione definitiva. Pure Gosens resterebbe volentieri, ma il suo cachet da 2 milioni netti pesa nelle casse del club. Che lo ha messo sul mercato. Fagioli, a cui i viola riconoscono 1,8 milioni l’anno, è un pezzo pregiato dell’organico. Il rischio è di non poter rifiutare possibili proposte onerose.

Dodò e Fortini — Infine Dodo e Fortini. Il brasiliano guadagna 1,5 milioni a stagione, ma soprattutto è in scadenza di contratto nel 2027, cosa che lo rende sacrificabile per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. Fortini condivide con lui la situazione contrattuale: il ragazzo percepisce 40 mila euro annui e non rinnoverà il proprio accordo con la Fiorentina. Per 6-7 milioni la dirigenza lo farà partire. Lo scrive il Corriere dello Sport.