La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli attaccanti e tra i profili seguiti con attenzione c’è quello di Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino, protagonista di una stagione positiva con la maglia del Parma, sarebbe infatti uno dei nomi valutati dalla dirigenza viola in vista di un’eventuale partenza di Moise Kean.
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CM.it scrive: “Kean saluta? In tal caso pronti 15 milioni per il sostituto”
Il classe 2001 ha chiuso l’ultima annata con nove reti, contribuendo in maniera significativa alla salvezza dei ducali guidati da Carlos Cuesta. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e avrebbero attirato l’interesse di diversi club, sia in Serie A sia all’estero, in particolare tra Spagna e Inghilterra.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Fiorentina starebbe valutando concretamente il profilo dell’attaccante argentino come possibile sostituto di Kean. Già nelle scorse settimane erano emerse indiscrezioni sull’interesse viola per il centravanti del Parma, considerato un profilo giovane ma già pronto per confrontarsi con palcoscenici più importanti.
Sul fronte economico, il Parma valuterebbe il cartellino del giocatore circa 20 milioni di euro. La Fiorentina, dal canto suo, sarebbe pronta, sempre secondo Calciomercato.it, a mettere sul tavolo una cifra intorno ai 15 milioni, nel tentativo di ridurre la distanza tra domanda e offerta.
L’eventuale operazione resta comunque strettamente legata al futuro di Kean. La società viola, infatti, non avrebbe intenzione di acquistare un nuovo centravanti qualora l’attaccante della Nazionale italiana dovesse rimanere a Firenze. Solo in caso di cessione del numero 20 potrebbe concretizzarsi l’assalto a Pellegrino, che rappresenta una delle opzioni più apprezzate per raccoglierne l’eredità.
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