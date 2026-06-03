Tuttosport: “La Juve non molla De Gea. C’è il prezzo della Fiorentina”

C'è anche De Gea

L'opzione De Gea resta in auge e fra tutte sarebbe la più percorribile rispetto a Nubel dello Stoccarda: la Fiorentina accetterebbe anche una cifra inferiore ai 10 milioni per lasciarlo partire. Prima di tutto, però, la Juventus dovrà fare spazio in rosa e capire chi fra Di Gregorio e Perin lascerà.