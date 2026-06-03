Non tramonta (ancora) l'interesse della Juventus per il portiere David De Gea della Fiorentina. Come spiega Tuttosport, infatti, nel casting sono entrati altri protagonisti come il Dibu Martinez oltre ad Alisson, anche se restano vive le alternative.
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Tuttosport: “La Juve non molla De Gea. C’è il prezzo della Fiorentina”
Non tramonta la pista Juventus per De Gea: i bianconeri studiano tanti profili ma la pista viola è quella più abbordabile.
C'è anche De Gea—
L'opzione De Gea resta in auge e fra tutte sarebbe la più percorribile rispetto a Nubel dello Stoccarda: la Fiorentina accetterebbe anche una cifra inferiore ai 10 milioni per lasciarlo partire. Prima di tutto, però, la Juventus dovrà fare spazio in rosa e capire chi fra Di Gregorio e Perin lascerà.
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