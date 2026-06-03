Repubblica: “Kean il vero rebus di mercato. Paratici ha due strade”

L'edizione odierna di Repubblica analizza il prossimo futuro di Moise Kean in maglia viola, visto che per lui e per la Fiorentina sarà un'estate decisamente movimentata. L'attaccante è l'incognita più grande da cui dipenderà la strategia in entrata e in uscita dei prossimi mesi, nonostante non giochi una partita da aprile. L'attaccante ha una clausola da 62 milioni che si attiva nei primi 15 giorni di luglio e guadagna 5 milioni di ingaggio. Sta recuperando da un infortunio e ancora non si conosce la data del recupero: per questo l'idea di una cessione oggi non sembra così remunerativa. Oltretutto, non sembra esserci la fila per averlo.