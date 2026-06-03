L'edizione odierna di Repubblica analizza il prossimo futuro di Moise Kean in maglia viola, visto che per lui e per la Fiorentina sarà un'estate decisamente movimentata. L'attaccante è l'incognita più grande da cui dipenderà la strategia in entrata e in uscita dei prossimi mesi, nonostante non giochi una partita da aprile. L'attaccante ha una clausola da 62 milioni che si attiva nei primi 15 giorni di luglio e guadagna 5 milioni di ingaggio. Sta recuperando da un infortunio e ancora non si conosce la data del recupero: per questo l'idea di una cessione oggi non sembra così remunerativa. Oltretutto, non sembra esserci la fila per averlo.
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Repubblica: “Kean il vero rebus di mercato. Paratici ha due strade”
Moise Kean e un'estate caldissima: il DS Paratici ha due strade per l'attaccante. O andrà via o si metterà a disposizione da recuperato.
La situazione—
Secondo il quotidiano, ad oggi ci sono due strade: aprire a offerte inferiori alla clausola oppure togliere Kean dal mercato e credere nel suo rilancio. Cedere Kean per meno soldi farebbe risparmiare l'ingaggio ma comunque permetterebbe anche una plusvalenza. Se invece dovesse restare si metterebbe a disposizione dell'allenatore, a pieno regime e come importantissimo "acquisto in casa". Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso calciatore, che finora è sempre rimasto in silenzio.
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