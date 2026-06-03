L'ex portiere della Juve Stefano Tacconi ha rilasciato una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport dove ha parlato della porta della Signora. Tacconi ha detto la sua anche su De Gea, accostato ai bianconeri nelle ultime settimane:
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VIOLA NEWS news viola stampa L’ex Juve Tacconi snobba De Gea: “Ha già dato, resti a Firenze”
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L’ex Juve Tacconi snobba De Gea: “Ha già dato, resti a Firenze”
L'ex portere della Juventus Stefano Tacconi dice la sua sulle voci che vorrebbero De Gea a Torino nelle ultime settimane
Penso che De Gea abbia dato il meglio al Manchester United. Va benissimo per la Fiorentina
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