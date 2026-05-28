La Juventus sembrava essersi avvicinata ad Alisson Becker. Il Liverpool però ha fatto muro, decidendo di trattenere il portiere brasiliano per un altro anno, fino alla scadenza del suo contratto.
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Gazzetta: “Comolli vorrebbe De Gea alla Juventus per un motivo specifico”
Dopo il no del Liverpool per Alisson, la Juventus potrebbe tornare alla carica per De Gea
De Gea—
La Juventus quindi ha dovuto fare marcia indietro, e virare su altri obiettivi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Comolli potrebbe tornare su David De Gea. Lo spagnolo viene accostato da tempo alla Vecchia Signora, vista la sua esperienza ed il suo carisma. I bianconeri infatti cercano un uomo spogliatoio.
Gli altri—
L'alternativa arriverebbe sempre da Liverpool, e si tratta di Mamardashvili. L'ex Valencia potrebbe essere prestato, visto che con Alisson non ha trovato molto spazio.
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