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Repubblica: “Paratici ha fatto da sponsor a Vanoli per trovare una nuova panchina”

Repubblica: “Paratici ha fatto da sponsor a Vanoli per trovare una nuova panchina” - immagine 1
Dentro Grosso, via Vanoli, questa è la scelta di Fabio Paratici e della Fiorentina
Redazione VN

Con l'arrivo di Fabio Grosso si chiuderà l'avventura di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Un'avventura breve ma intensa, con un solo obiettivo, quello di salvare il club.

Vanoli

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Vanoli ha centrato il traguardo, ma non è bastato. Come scrive Repubblica, il tecnico aveva capito che non sarebbe stato confermato, e proprio in questa ottica, ci ha tenuto a sottolineare il proprio lavoro nelle ultime conferenze.

Paratici

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Paratici lo ha sempre difeso, anche dopo aver centrato la salvezza, e non solo. Il ds viola gli ha anche fatto da sponsor in vista di una possibile nuova esperienza, con Parma e Bologna interessate.

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