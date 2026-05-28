Con l'arrivo di Fabio Grosso si chiuderà l'avventura di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Un'avventura breve ma intensa, con un solo obiettivo, quello di salvare il club.
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Repubblica: “Paratici ha fatto da sponsor a Vanoli per trovare una nuova panchina”
Dentro Grosso, via Vanoli, questa è la scelta di Fabio Paratici e della Fiorentina
Vanoli—
Vanoli ha centrato il traguardo, ma non è bastato. Come scrive Repubblica, il tecnico aveva capito che non sarebbe stato confermato, e proprio in questa ottica, ci ha tenuto a sottolineare il proprio lavoro nelle ultime conferenze.
Paratici—
Paratici lo ha sempre difeso, anche dopo aver centrato la salvezza, e non solo. Il ds viola gli ha anche fatto da sponsor in vista di una possibile nuova esperienza, con Parma e Bologna interessate.
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