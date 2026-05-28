Fiorentina Primavera, Nazione: “Galloppa dirà addio. Chi al suo posto”

Galloppa ha guadagnato la fiducia del club fino alla promozione in Primavera nel 2023

Redazione VN 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 10:04)

Comunque vada a finire la finale di stasera contro il Parma, per Daniele Galloppa sarà l’ultima notte sulla panchina della Fiorentina Primavera. Una chiusura speciale per un tecnico che negli ultimi sei anni è stato uno dei simboli della crescita del settore giovanile viola, contribuendo alla valorizzazione di molti talenti e riportando stabilmente l’Under-20 ai vertici del calcio italiano.

Arrivato nel 2020 alla guida dell’Under-17, Galloppa ha guadagnato la fiducia del club fino alla promozione in Primavera nel 2023, prendendo il posto di Alberto Aquilani. Da lì il suo percorso è stato ricco di risultati importanti, con una Coppa Italia, una finale di Supercoppa e due finali scudetto consecutive, inclusa quella contro il Parma.

Il suo lavoro si è distinto soprattutto per la crescita dei giovani, da Comuzzo a Fortini, Balbo e Braschi. Ora per lui si apre il salto nel calcio dei grandi, con interesse da parte di club di Serie B come Sampdoria e Catanzaro. Per la Fiorentina Primavera, invece, si valuta la promozione di Marco Capparella, mentre Valentino Angeloni continua a guidare il vivaio con la conferma del club. Lo scrive la Nazione.