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Gazzetta: “Cosa spinge Fabio Paratici a non cedere Moise Kean”

Kean Fiorentina
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. Kean arriva da una stagione opaca in cui non è nemmeno arrivato in doppia cifra
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Moise Kean. Kean arriva da una stagione opaca in cui non è nemmeno arrivato in doppia cifra (9 centri stagionali).

Kean

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Tormentato dai problemi fisici, Paratici vorrebbe trattenerlo perché sa che non è facile trovare un altro attaccante della sua caratura. La speranza è che Grosso possa riportarlo ai livelli del primo anno in viola, quando l'azzurro s'arrampicò fino a quota 25 centri.

Effetto Grosso

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Il suo calcio rapido, intenso e verticale è l'ideale per rilanciare ed esaltare Moise, che quando sente la fiducia rende decisamente di più.

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