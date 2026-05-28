La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Moise Kean. Kean arriva da una stagione opaca in cui non è nemmeno arrivato in doppia cifra (9 centri stagionali).
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Cosa spinge Fabio Paratici a non cedere Moise Kean”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Cosa spinge Fabio Paratici a non cedere Moise Kean”
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. Kean arriva da una stagione opaca in cui non è nemmeno arrivato in doppia cifra
Kean—
Tormentato dai problemi fisici, Paratici vorrebbe trattenerlo perché sa che non è facile trovare un altro attaccante della sua caratura. La speranza è che Grosso possa riportarlo ai livelli del primo anno in viola, quando l'azzurro s'arrampicò fino a quota 25 centri.
Effetto Grosso—
Il suo calcio rapido, intenso e verticale è l'ideale per rilanciare ed esaltare Moise, che quando sente la fiducia rende decisamente di più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA