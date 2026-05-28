Gazzetta: “Cosa spinge Fabio Paratici a non cedere Moise Kean”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. Kean arriva da una stagione opaca in cui non è nemmeno arrivato in doppia cifra

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean . Kean arriva da una stagione opaca in cui non è nemmeno arrivato in doppia cifra (9 centri stagionali).

Kean

Tormentato dai problemi fisici, Paratici vorrebbe trattenerlo perché sa che non è facile trovare un altro attaccante della sua caratura. La speranza è che Grosso possa riportarlo ai livelli del primo anno in viola, quando l'azzurro s'arrampicò fino a quota 25 centri.