Gazzetta: “Con Grosso, Fagioli deve cambiare una cosa. Mandragora importante”

Fagioli è stato la luce in fondo al tunnel della Fiorentina, il regista che con intuito e idee l'ha telecomandata fino alla salvezza

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul centrocampo della Fiorentina con l'arrivo di Fabio Grosso. Fagioli è stato la luce in fondo al tunnel della Fiorentina, il regista che con intuito e idee l'ha telecomandata fino alla salvezza. Con Grosso dovrà abituarsi a toccare un po' meno il pallone e a giocare un po' più in profondità, velocizzando l'azione.