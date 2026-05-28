La Gazzetta dello Sport si sofferma sul centrocampo della Fiorentina con l'arrivo di Fabio Grosso. Fagioli è stato la luce in fondo al tunnel della Fiorentina, il regista che con intuito e idee l'ha telecomandata fino alla salvezza. Con Grosso dovrà abituarsi a toccare un po' meno il pallone e a giocare un po' più in profondità, velocizzando l'azione.
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Gazzetta: “Con Grosso, Fagioli deve cambiare una cosa. Mandragora importante”
Fagioli è stato la luce in fondo al tunnel della Fiorentina, il regista che con intuito e idee l'ha telecomandata fino alla salvezza
Mandragora ha chiuso la stagione in crescendo, suggellandola con il gol gioiello all'Allianz Stadium contro la Juventus nella penultima giornata. La sua abilità negli inserimenti si sposa alla perfezione con il progetto tattico del nuovo allenatore, che ama le mezzali dinamiche, abili nei triangoli e utili nella fase di non possesso.
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