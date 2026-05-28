La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Roma. Le sfide più importanti riguarderanno il mercato in entrata: con Greenwood primo nome di rango per l'attacco, Summerville (West Ham) sempre sul taccuino e con un alter ego di Wesley da scegliere tra l'esterno della Fiorentina Dodò e quello del Palmeiras Giay, entrambi valutati 15 milioni.
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Gasperini-D’Amico di nuovo insieme, Gazzetta: “Si punta un giocatore viola”
Alla Roma serve un alter ego di Wesley da scegliere tra l'esterno della Fiorentina Dodò e quello del Palmeiras Giay
In mezzo, tutte quelle decisioni di carattere organizzativo che riguardano in particolare luogo e date del ritiro precampionato in Germania. Il tutto con preziosi giorni di anticipo rispetto a chi come Milan, Napoli, Fiorentina o Atalanta deve ancora cambiare allenatore.
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