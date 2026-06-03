CorFio: “Franchi, Fiorentina ferma. Corsa contro il tempo e il Comune pensa al mutuo”

La Fiorentina ha manifestato interesse a finanziare il secondo lotto dei lavori con 55 milioni di euro, ma al momento non esiste ancora un accordo

Redazione VN 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 10:22)

Mancano meno di due mesi alla scadenza del 31 luglio, data entro la quale il Comune di Firenze dovrà presentare alla Figc la candidatura della città come sede degli Europei 2032. Il progetto di riqualificazione del Franchi è già pronto, ma resta aperto il nodo delle coperture finanziarie. La Fiorentina ha manifestato interesse a finanziare il secondo lotto dei lavori con 55 milioni di euro, ma al momento non esiste ancora un accordo formale con Palazzo Vecchio sulla futura concessione dello stadio. In alternativa, il Comune starebbe valutando un piano basato sull'accensione di mutui da ripagare attraverso il futuro canone di gestione dell'impianto.

Nel frattempo il cantiere prosegue a ritmo sostenuto e durante l'estate sarà possibile lavorare anche in orario serale grazie a una deroga comunale. Sono in corso le operazioni per la realizzazione della nuova Curva Fiesole e della copertura, con l'obiettivo di completare le strutture principali entro ottobre 2026 e terminare le finiture nella primavera del 2027. Procedono inoltre gli interventi negli spazi interrati e nelle aree interne dell'impianto.

Parallelamente andranno avanti anche le opere esterne allo stadio. Entro l'inizio della stagione 2026-27 saranno migliorati gli accessi tra Curva Fiesole e Maratona, con l'allargamento dei percorsi pedonali, la realizzazione di una rampa e lo spostamento del Monumento dei tifosi. Successivamente partiranno i lavori per l'estensione di viale Nervi, la riqualificazione dell'area mercato e la creazione di nuovi percorsi destinati a gestire in modo più efficiente l'afflusso dei tifosi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.