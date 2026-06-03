Nazione: “Arriva Grosso, ma prima Paratici vuole salutare Paolo Vanoli”

La Fiorentina è ormai a un passo dall’ufficializzare Fabio Grosso come nuovo allenatore. Dopo circa dieci giorni di trattative, il tecnico romano è pronto a liberarsi dal contratto con il Sassuolo e a firmare un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Contestualmente, il club comunicherà a Paolo Vanoli la conclusione del rapporto al 30 giugno, una gestione che ha suscitato qualche perplessità tra i tifosi vista la salvezza conquistata dall’allenatore varesino.