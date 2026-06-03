La Fiorentina è ormai a un passo dall’ufficializzare Fabio Grosso come nuovo allenatore. Dopo circa dieci giorni di trattative, il tecnico romano è pronto a liberarsi dal contratto con il Sassuolo e a firmare un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Contestualmente, il club comunicherà a Paolo Vanoli la conclusione del rapporto al 30 giugno, una gestione che ha suscitato qualche perplessità tra i tifosi vista la salvezza conquistata dall’allenatore varesino.
La Nazione
Nazione: “Arriva Grosso, ma prima Paratici vuole salutare Paolo Vanoli”
Con l’arrivo di Grosso prenderà il via un nuovo ciclo tecnico. Paratici e Ferrari puntano ad arrivare all’incontro con Commisso negli Stati Uniti con il nuovo allenatore già sotto contratto, così da definire strategie di mercato, preparazione estiva e linee guida della prossima stagione. Il lavoro riguarderà anche il calendario delle amichevoli e l’organizzazione del ritiro in vista dell’esordio ufficiale del 16 agosto in Coppa Italia.
Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi per il mercato. La Fiorentina segue con interesse Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007 del Bayer Leverkusen, mentre per le fasce offensive restano d’attualità profili come Kostic, El Shaarawy e Volpato. Sul fronte uscite, Dodò continua a piacere a Roma e Napoli, mentre attorno a Moise Kean si registra l’interesse del Tottenham. Lo scrive la Nazione.
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